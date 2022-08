Política Oito candidaturas disputam chefia do Executivo tocantinense Nomes da psicóloga Carmen e do coronel Ricardo também homologados e disputa no Tocantins chega a 8 candidaturas

Além dos seis candidatos mostrados pelo Jornal do Tocantins há mais dois nomes aprovados pelas convenções do dia 5 de agosto e o total de interessados em chefiar o Executivo do Tocantins tem oito nomes. Uma das novidades é a psicóloga Carmen Hannud Carballeda Adsuara, atual secretária do Partido da Causa Operária (PCO) tocantinense. Doutoranda em Psicolog...