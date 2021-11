Política Obras da nova sede dos Bombeiros estão emperradas por falta de acerto financeiro Conclusão depende de reajuste anual ainda não pago e alta na pandemia do preço de aço e vidro, base da obra, dependem de reequilíbrio financeiro que está sob análise do governo

Iniciadas no primeiro mês da pandemia no Tocantins, em março de 2020, com previsão de término em março deste ano, as obras da construção do novo Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros dependem agora de acerto financeiro entre o governo do Estado e a Designe, construtora responsável para cumprir o novo cronograma prorrogado para o fim da construção, com prazo e...