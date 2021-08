Política OAB prepara edital com regras e cria comissão para escolha de advogado Vários advogados devem colocar seus nomes para discussão e os conselheiros votarão a lista sêxtuplo, que vai ser encaminhada ao Tribunal de Justiça

Dois dias após o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) confirmar que a vaga do desembargador Amado Cilton será preenchida por membro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a seccional do Tocantins afirma que vai criar uma comissão e um edital com as regras para quem deseja se candidatar a uma das vagas da lista sêxtuplo. A entidade ainda não tem previsão de quando o...