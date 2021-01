Política Novos secretários e presidentes de autarquias serão empossados nesta terça, 12 Entre as novas mudanças anunciadas, a ex-prefeita de Brejinho Miyuki Hyashida assume a pasta do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Paulo Antônio de Lima a Adapec

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM), dará posse aos novos Secretários de Estado e Presidentes de Autarquias nesta terça-feira, 12, a partir das 10h na sala de reuniões do Palácio Araguaia. Em obediência às normas sanitárias de prevenção à Covid-19, o evento será restrito a convidados e à imprensa. Nesta segunda-feira, o Diário do E...