Política Novo relatório do TCE valida licitação para concessão de água em Miranorte questionada pelo MP Parecer do corpo técnico acata justificativas da prefeitura e empresa Hidro Forte e sugere arquivamento de processo que havia apontado irregularidades na concessão por 30 anos

Em novo relatório técnico emitido na segunda-feira, 7, a Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (Caeng) do Tribunal de Contas sobre as justificativas apresentadas pela prefeitura de Miranorte e pela Hidro Forte, que valida a licitação para a concessão, por 30 anos, do serviço de fornecimento de água e esgoto de Miranorte, v...