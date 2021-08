Política Novo decano do STF, Gilmar Mendes se equilibra entre afagos e críticas a Bolsonaro O magistrado já chamou o movimento do chefe do Executivo pelo voto impresso de "conversa fiada

Novo decano do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gilmar Mendes tem se equilibrado entre afagos e críticas contundentes ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O magistrado já chamou o movimento do chefe do Executivo pelo voto impresso de "conversa fiada" e disse, no ano passado, que o Exército se associou "a genocídio" por causa da presença de um gen...