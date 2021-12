Política Novo contrato emergencial de limpeza urbana de Palmas é de R$ 19,6 milhões Licitação para escolha de empresa segue suspensa por impasse judicial e nova contratação da M Construções e Serviços, sem licitação, vale por mais seis meses, com valor médio 3,5% acima da atual

A Prefeitura de Palmas assinou mais um contrato, sem realizar licitação, com a empresa M Construções e Serviços Ltda para a limpeza urbana da capital, com validade de 180 dias. A empresa é atual contratada para o serviço, também sem licitação e fica, em média, 3,5% acima do contrato atual. O preço individual de cada serviço registra variação percentual entre 0,7%, o d...