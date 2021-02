Política 'Nos encontramos em 22', diz Bolsonaro ao ser chamado de genocida e fascista no Congresso Presidente, que participou da abertura dos trabalhos legislativos de 2021, foi alvo de protesto do PSOL

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi hostilizado pela bancada do PSOL, na tarde desta quarta-feira (3), ao participar no plenário da Câmara dos Deputados da solenidade de abertura dos trabalhos legislativos de 2021. Ele foi chamado de "fascista" e "genocida" por parlamentares do partido de oposição, que vestiam camisetas e portavam faixas com as inscrições "fora ...