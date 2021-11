Política Nomeados por governador afastado ainda predominam no comando dos órgãos estaduais Wanderlei Barbosa troca comando da Fazenda com a volta de Paulo Antenor, ex-titular na gestão de Marcelo Miranda, Turismo, com a nomeação de Hercy Aires e Infraestrutura, assumida por Jairo Mariano

Com as nomeações publicadas na segunda-feira, 22, o governador Wanderlei Barbosa (sem partido) ampliou o quadro de auxiliares confirmados após o afastamento do governador Mauro Carlesse (PSL), mas o quantitativo herdado das nomeações do antigo aliado ainda prevalece. Na administração direta a proporção ainda há mais de 10 nomeados por Mauro Carlesse ante os 8 nome...