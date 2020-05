Política Nome que Bolsonaro diz ter usado em exame de coronavírus é de filho de responsável pela coleta Mãe de jovem de 16 anos é tenente-coronel da Aeronáutica, de acordo com Ministério da Defesa; exames do presidente foram divulgados por determinação do STF

O presidente Jair Bolsonaro utilizou como codinome em um exame para detecção do coronavírus o nome do filho de uma das responsáveis pela coleta do material utilizado na análise, uma farmacêutica que trabalha no Hospital das Forças Armadas (HFA). A informação foi revelada pelo jornal Correio Braziliense e confirmada ao Estadão pelo Ministério d...