Nome do MDB na eleição do Senado, Simone Tebet diz que buscará 'independência harmônica' do Planalto

Pressionada pela ascensão do seu rival na disputa pela presidência do Senado, que conta com a "simpatia" de Jair Bolsonaro (sem partido), a candidata do MDB, Simone Tebet (MS), afirmou que vai buscar a independência da Casa em relação ao Palácio do Planalto, mas ressaltou que isso não representa oposição. Será uma "independência harmônica", disse ela. Tebet foi co...