Política No Senado, duelo pode ser entre Alcolumbre e MDB Há outros nomes já lançados ou cogitados, como Major Olímpio (PSL-SP), Mara Gabrilli (PSDB-SP), Esperidião Amin (PP-SC) e Antônio Anastasia (PSD-MG)

Os eventos da semana passada no Senado indicam que a disputa pode se centrar no embate entre o grupo do atual presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) e o MDB, que busca recuperar a presidência evitando o racha que custou a eleição de 2019. Há outros nomes já lançados ou cogitados, como Major Olímpio (PSL-SP) e Mara Gabrilli (PSDB-SP), que buscam representar o movime...