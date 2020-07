Política No Piauí, Bolsonaro causa aglomeração e tira máscara em primeira viagem após isolamento por Covid-19 Presidente desembarcou no Piauí e foi para a Bahia, onde participou de inauguração de uma adutora que leva água do Rio São Francisco para o município

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi recebido por dezenas de pessoas ao desembarcar no aeroporto de São Raimundo Nonato, no Piauí, na manhã desta quinta-feira, 30, em sua primeira viagem após ser diagnosticado com o novo coronavírus no início do mês. Com chapéu branco de couro, o presidente montou em um cavalo e acenou para a...