Política No dia mundial da liberdade de imprensa, jornalistas são agredidos em manifestação pró-Bolsonaro Ato aconteceu na Esplanada dos Ministérios na manhã deste domingo (3); manifestantes gritavam palavras de ordem contra o presidente da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal (STF)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro agrediram com chutes, murros e empurrões a equipe de profissionais do Estadão que acompanha uma manifestação pró-governo realizada neste domingo, 3, em Brasília. O fotógrafo Dida Sampaio registrava imagens do presidente em frente a rampa do Palácio do Planalto, na Esplanada dos Ministérios, numa área restrita para a imprensa quando f...