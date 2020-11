Política Nepotismo: promotor entra com ação para Justiça exonerar filha de vereador nomeada secretária Lara Araújo, 21 anos, estuda fisioterapia na Unirg, segundo promotor Roberto Garcia, que pede liminar que impeça o prefeito de nomeá-la para qualquer cargo no município

O promotor de Justiça Roberto Garcia entrou com uma ação para que a Justiça obrigue o prefeito de Crixás Ivânio Rocha, o Crentão (PL), a exonerar a secretária Lara Maiza de Sousa Araújo, 21, do cargo de secretária de Governo. Filha do vereador Antenor Rodrigues Araújo, e aluna do 6º período de Fisioterapia, na Unirg de Gurupi, a 72 km da cidade, o promotor entende que...