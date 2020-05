O Ministério da Saúde informou que Nelson Teich pediu exoneração na manhã desta sexta-feira (15). O secretário executivo, general Eduardo Pazuello, assume interinamente.

A informação, antecipada pelo Broadcast Político, foi confirmada pelo Ministério da Saúde em nota oficial. Segundo o documento, uma entrevista coletiva sobre o assunto ocorrerá na tarde desta sexta-feira (15).

Teich estava no governo desde a sua posse, no dia 17 de abril. Ele iria completar um mês à frente da pasta, após substituir o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, exonerado por divergências e desgastes com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em relação à pandemia do novo coronavírus.

Nesta semana, Teich foi supreendido durante coletiva do Ministério da Saúde, em que foi informado pela imprensa que Bolsonaro havia assinado decreto incluindo salões de beleza, barbearias e academias entre as atividades essenciais.