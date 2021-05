Política Negociações de Bolsonaro com PRTB travam por disputa pelo comando do partido O presidente já disse publicamente que pretende chefiar a estrutura da sigla na qual deve disputar a reeleição em 2022 por não querer sofrer reveses como aconteceu no PSL

As negociações do presidente Jair Bolsonaro com o PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) frearam depois de a presidente nacional da sigla, Aldineia Fidelix, discordar das condições estabelecidas pelo chefe do Executivo para comandar o partido. Bolsonaro já disse publicamente que pretende chefiar a estrutura da sigla na qual deve disputar a reel...