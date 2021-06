Política Negacionismo do governo mata, diz cientista à CPI Natalia Pasternack e Claudio Maierovitch são ouvidos. Criticaram cloroquina e falta de planejamento

A microbiologista Natalia Pasternack disse nesta sexta-feira (11) à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado disse que o “negacionismo” do governo mata e leva as pessoas à irracionalidade. Já o médico Claudio Maierovitch criticou o planejamento e a falta de regras homogêneas para a vacinação. Sobre a cloroquina, remédio defendido pelo p...