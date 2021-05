Política “Não interessa onde eu estava”, diz Bolsonaro sobre CPI da Covid O presidente ainda reclamou das pessoas que se manifestam contra o chamado “tratamento precoce“, defendido pelo governo federal

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (5) que respeita a CPI (Comissão de Inquérito Parlamentar) da Covid no Senado, mas criticou um pedido feito pelo colegiado ao chefe do Executivo. “Eu sempre estive no meio do povo, estarei sempre em meio do povo. Recebo agora documentos da CPI para dizer onde eu estava nos meus últimos fins de semana...