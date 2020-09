Pré-candidato a prefeito de Palmas pelo MDB, o ex-prefeito Raul Filho desistiu de tentar emplacar sua candidatura a 7 dias do prazo final das convenções em carta na qual alega falta de segurança jurídica sobre sua condição de ir para as urnas.

Em 2016, sua última disputa eleitoral, o ex-prefeito concorreu por força de uma liminar, mesmo estando impedido de votar em si mesmo, por estar com o título eleitoral suspenso. A candidatura por liminar vigorou até após as eleições. Agora, de acordo com o pré-candidato, um recurso de sua defesa impetrado no Tribunal Regional Federal da 1ª Região para “reverter” sua inelegibilidade ainda não teve o julgamento e o fez desistir. “Diante da ausência de julgamento, não há segurança jurídica para que eu concorra a esse pleito”, escreve.

Além da inelegibilidade decorrente de condenação por crime ambiental, o ex-prefeito está com o nome inscrito duas vezes na lista dos inelegíves do Tribunal de Contas da União (TCU) por rejeição de prestação de contas de projetos custeados com verba federal.

O MDB discutiu a formação de uma frente de esquerda com o bloco dos partidos como PT, PDT e PCdoB e tem tratado de uma possível aliança do PV, do pré-candidato Marcelo Lelis, mas o pevista tem insistido na tese de uma candidatura avulsa.

O PT tem como pré-candidato o presidente municipal na capital, João Vilela e conta entre seus quadros o ex-deputado estadual e federal Paulo Mourão, que disputou o senado em 2018. Já o PDT tem como principal nome o vereador Milton Neris, enquanto o PCdoB lançou o deputado estadual Ivory de Lira.

Raul escreve que participará do processo eleitoral na discussão de um “nome e um projeto que esteja à altura de representar Palmas”.

Confira a carta.

CARTA DE RAUL FILHO AO POVO DE PALMAS

Estamos nos aproximando das eleições municipais, em que serão escolhidos os próximos prefeitos e vereadores em todo o país. Uma verdadeira festa democrática na qual o povo, único detentor do poder, elege seus representantes.

Tenho acompanhado os anseios do povo de Palmas nas mais diversas áreas de suas necessidades básicas, tais como: saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e renda, infraestrutura, etc.

Dentre os possíveis nomes disponíveis à sociedade para estar à frente da chefia do Poder Executivo Municipal nos próximos quatro anos, percebe-se uma forte tendência voltada ao nosso nome. inclusive sentimento nitidamente perceptível por onde tenho andado e dialogado; o que muito me orgulha e aumenta mais ainda minha responsabilidade social.

Sem lugar à dúvida, tenho há algum tempo refletido sobre a possibilidade de colocar meu nome à disposição e poder contribuir, mais uma vez e sempre, com a sociedade palmense.

Todavia, tenho acompanhado junto ao Judiciário uma incidência de inelegibilidade, isso devido a um processo por suposta infração ambiental, pelo fato de uma edificação às margens do lago em chácara de minha propriedade.

Sempre estive disposto a demonstrar ao Poder Judiciário que houve o cumprimento de todas as normas vigentes no país, inclusive essa discussão encontra-se no Tribunal Regional Federal da 1a Região com iminência de julgamento, que não houve até o presente momento.

Sendo assim, com o dever de transparência, seriedade, honestidade e lealdade para com o povo de Palmas e todos os companheiros de luta, comunico que aguardei até hoje o julgamento da medida judicial que interpus no Tribunal Regional Federal com o objetivo de reverter a minha inelegibilidade. Todavia, diante da ausência de julgamento, não há segurança jurídica para que eu concorra a esse pleito.

Assim sendo, não me furtarei à responsabilidade de, juntamente com a sociedade e os partidos que até então me apoiaram, encontrar um nome e um projeto que esteja à altura de representar Palmas.

Palmas-TO., 7 de setembro de 2020.

RAUL FILHO