Política Não existe nepotismo em pagamento a parentes, diz presidente do Patriotas As prestações de contas da sigla relativas aos anos de 2017 a 2020 mostram que foram destinados R$ 1,1 milhão de dinheiro público da legenda a Adilson Barroso e para ao menos dez familiares, incluindo a atual mulher, a ex-mulher, irmãos, filha, cunhada e sobrinhos

O presidente do Patriota, Adilson Barroso, nega que haja nepotismo no partido, apesar de o jornal Folha de S.Paulo mostrar que ao menos dez parentes dele receberam remuneração da sigla nos últimos anos. Em busca de uma legenda para 2022, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), negocia a filiação ao Patriota. As prestações de contas da sigla relativas aos anos de...