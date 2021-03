Política "Não estou doente, o presidente não pediu meu cargo, mas o entregarei assim que pedir", diz Pazuello Pressionado pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro busca um substituto para o lugar do general

O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou neste domingo (14) que não está com problemas de saúde e que, por ora, continua chefiando a pasta. "Não estou doente, o presidente não pediu o meu cargo, mas o entregarei assim que o presidente pedir. Sigo como ministro da saúde no combate ao coronavírus e salvando mais vidas”, afirmou, em declaração distribuída por as...