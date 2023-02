Política Mulheres ocupam 5 dos 8 cargos da mesa diretora empossada pelo TJTO Presidente, desembargadora Etelvina Sampaio terá mulheres na gestão nos cargos de vice-presidente, corregedora, vice-corregedora e diretora adjunta da escola da magistratura

Com feito histórico em 34 anos de Tocantins, o Poder Judiciário passará a ser comandado por mulheres eleitas aos principais cargos da mesa diretora do Tribunal de Justiça (TJTO). A cerimônia de posse ocorreu na tarde desta quarta-feira, 1°, na Sala de Sessões do Tribunal Pleno em Palmas. O ex-presidente do TJTO, o desembargador João Rigo Guimarães, empossou a dese...