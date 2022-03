Política Mulheres do MBL criticam Arthur do Val e sofrem ataques machistas O MBL Mulher reúne cerca de 200 integrantes do grupo, que tentará nestas eleições trazer maior representatividade feminina em posições de destaque

Mulheres do Movimento Brasil Livre (MBL) criticam as frases sexistas do deputado estadual Arthur do Val (Podemos), o Mamãe Falei, condenam o que chamam de linchamento virtual e atuam para diminuir o estrago ao grupo. Ao mesmo tempo, porém, viraram alvo de ataques machistas. O movimento se preparava para neste ano ganhar espaço entre a direita moderada e agora se viu...