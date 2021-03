Política Mudança abrupta, mas dentro do previsto, diz Mourão sobre troca nas Forças Armadas As saídas de Edson Pujol (Exército), Ilques Barbosa (Marinha) e Antônio Carlos Moretti Bermudez (Aeronáutica) aconteceram um dia depois da troca do comando no Ministério da Defesa

Um dia depois do anúncio da saída dos três comandantes das Forças Armadas, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), negou nesta quarta-feira (31) saber o que levou às demissões no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. "Não conversei com ninguém. Procurei me manter fora disso." Mourão defendeu que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem a ...