Política MPTO pede que juiz eleitoral proíba carreata e comícios em Miracema, Lajeado e Tocantínia Representação do promotor João Edson afirma que querer impedir atos de propaganda eleitoral, mas garantir a realização conforme regras sanitárias que evitem avanço da Covid-19

Promotor para a 5ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Miracema, Lajeado e Tocantínia, cidade com predominância indígena dos Xerentes, João Edson de Souza ingressou com uma ação eleitoral para que a Justiça Eleitoral proíba que todas as coligações e os partidos com candidatos aprovados nessas cidades sejam proibidos de realizar atos de campanha na forma de car...