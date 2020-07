Política MPTO entra com ação contra prefeita de Santa Terezinha e seis vereadores por prática de nepotismo Ação de improbidade administrativa, ajuizada no último domingo. 18, cita 12 parentes das autoridades políticas que foram nomeados para cargos em comissão na administração municipal

No último domingo, 19, o Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da Promotoria de Justiça de Tocantinópolis, ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP) por ato de improbidade administrativa contra o município de Santa Terezinha do Tocantins, a prefeita da cidade, Itelma Belarmino de Oliveira Resplandes, de seis vereadores da cidade e mais 12 parentes das autoridades p...