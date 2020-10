Política MPF recorre ao STJ por inquérito sobre desembargador que humilhou guarda Segundo subprocuradora-geral da República, há suspeita de crime de abuso de autoridade e de infração de medida sanitária por parte do desenbargador do TJ-SP Eduardo Siqueira

A subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo apresentou recurso à Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) para que seja instaurado um inquérito para apurar a prática de crimes por parte do desembargador do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) Eduardo Siqueira. Segundo ela, há suspeita de crime de abuso de autoridade e de infração de medida...