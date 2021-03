Política MPF arquiva inquérito contra sociólogo que comparava presidente Bolsonaro a pequi roído em outdoor PF abriu o caso após pedido do então Ministro da Justiça, André Mendonça, que argumentava que o investigado teria cometido contra a honra do presidente, entretanto para o MPF não houve crime somente manifestação de insatisfação política; defesa do sociólogo comemorou arquivamento

Em meio a uma batalha judicial, o Ministério Público Federal (MPF) arquiva inquérito policial que apurava suposto crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro devido a dois outdoors que comparam o chefe do executivo com pequi roído. A decisão do MPF leva em consideração o princípio de livre manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação. O documento q...