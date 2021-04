Política MP tenta bloquear de R$ 18,4 milhões de bens da empresa que construiu Palácio Araguaia Decisão que manda bloquear bens é de março, do Tribunal de Justiça, e apresentada ao juiz pela promotoria para cumprimento na terça-feira, 6

Com a determinação judicial de bloqueio de bens da empresa Warre Engenharia e Saneamento, que construiu o Palácio Araguaia, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) tenta disponibilizar os R$ 18,4 milhões de bens confiscados pelo Tribunal de Justiça ainda em março. Esse valor foi o recebido pela empresa do Governo Estadual como pagamento a uma dívida supostamente p...