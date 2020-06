Política MP-RJ obteve imagens de Queiroz pagando boletos de Flávio Bolsonaro na Assembleia As imagens foram anexadas ao pedido de prisão preventiva entregue à Justiça do Rio de Janeiro e divulgadas neste domingo (21) pelo portal UOL

Imagens do circuito interno de vigilância de uma agência bancária instalada dentro da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) mostram o momento em que Fabrício Queiroz paga dois boletos de seu então chefe, o hoje senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), em 2018. Os documentos se referem a duas mensalidades da escola onde estudam as filhas de Flávio com a ...