Política MP que autoriza processamento das evoluções funcionais dos servidores é publicada e enviada à AL Medida estuda os começa pelos servidores que preencheram os requisitos até 2015 e também mantém a suspensão de determinados reajustes de benefícios devido a pandemia

A Medida Provisória nº 8 que autoriza o processamento das evoluções funcionais dos servidores públicos estaduais está publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 19. O texto dispõe sobre o processamento das evoluções funcionais dos servidores públicos dos diversos quadros do Executivo Estadual. Essa MP já foi enviada também para apreciação e apro...