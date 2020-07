Política MP investiga irmã de Toffoli por suspeita de nepotismo no Tribunal de Contas de São Paulo Segundo o promotor Christiano Jorge Santos, Maria Esther Dias Toffoli trabalha no gabinete do conselheiro Roberto Braguim, ‘em notório uso indevido de cargos públicos’

O Ministério Público paulista abriu inquérito para apurar denúncias de funcionários fantasmas, nepotismo e pagamento de salários acima do teto a servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. A portaria que determinou a investigação, assinada pelo promotor Christiano Jorge Santos em maio, foi obtida pelo Estadão nesta sexta-feira (10). Um dos in...