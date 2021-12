Política MP do Estado tem plano para pagar retroativo de progressões e data-base em até 96 parcelas Cronograma estabelece pagamentos mensais, em folha, até o ano de 2030

Com plano para pagar retroativo de progressões e data-base em até 96 parcelas, a Medida Provisória (MP) nº 27 conta com o Plano de Gestão Plurianual de Despesa com Pessoal para amortização de passivos devidos aos servidores públicos civis e militares do Estado. O documento editado pelo governador em exercício, Wanderlei Barbosa, está publicado no Diário Oficial do Estado (...