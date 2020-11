Política MP diz que Flávio Bolsonaro comprou 12 salas com dinheiro de origem incerta Os imóveis ficam no Barra Prime Offices, centro comercial na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, gastou quase R$ 300 mil na compra de 12 salas comerciais com recursos que não passaram por sua conta. É o que aponta investigação do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro). De acordo com reportagem publicada pelo UOL neste sábado (14), a informação consta...