Política MP de Contas pede que TCU investigue interferência política de Bolsonaro no Exército Órgão diz que Força descumpriu estudos técnicos da PF e auditoria do próprio TCU para se submeter a Bolsonaro

O Ministério Público do Tribunal de Contas da União solicitou que a corte abra uma investigação para apurar possível interferência política do presidente Jair Bolsonaro no Exército. Conforme revelou o Estado na última segunda-feira, Bolsonaro também é investigado pelo Ministério Público Federal por determinar a revogação, por p...