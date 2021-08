Política MP abre inquérito para apurar desvio de R$ 21 mil de obras de 2016 em escola de Ipueiras Para o órgão, o ato configura como improbidade administrativa e se comprovado o desvio da verba, a Prefeitura de Ipueiras deverá ressarcir os cofres públicos

Por suspeita de superfaturamento e desvio de verbas públicas na execução de obras de reestruturação e implantação da Escola Municipal Firmina Pereira dos Santos, em Ipueiras, cidade distante a 120 km de Palmas, o Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), por intermédio da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Nacional (TO), instaurou inquérito civil público, n...