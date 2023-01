Política Movimentos sociais defendem democracia em manifestação na Praça dos Povos Indígenas Ato organizado após ataques terroristas em Brasília reuniu estudantes e entidades

Movimentos sociais realizaram na tarde de segunda-feira, 9, no Parque dos Povos Indígenas, em Palmas, uma manifestação contra os atos terroristas realizados na Sede dos Três Poderes em Brasília, no domingo, 8. O chamamento do manifesto foi realizado por meio das redes sociais e mídias alternativas, e tinha como objetivo juntar forças para um ato nacional que se...