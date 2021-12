Política Movimento originário da separação do Tocantins ressurge em manifesto pelo impeachment de Carlesse Comissão de estudos da época da criação do Estado divulgou nota criticando corrupção e instabilidade e em apoio ao interino Wanderlei Barbosa

Com envolvimento na luta separatista há três décadas, a Comissão de Estudo dos Problemas e Soluções do Tocantins (Conorte) ressurge no cenário político tocantinense ao divulgar um manifesto no qual se posiciona a favor do impeachment do governador Mauro Carlesse (PSL), afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em inquéritos que apuram cobrança d...