Política Movimento negro protocola pedido de impeachment contra Bolsonaro e protesta em Brasília Coalizão Negra por Direitos pede a cassação do presidente por "crimes de responsabilidade que caracterizam uma política de genocídio"

A Coalizão Negra por Direitos, que reúne 150 organizações e coletivos do movimento negro, protocolou nesta quarta-feira (12) um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A formalização foi seguida de um protesto simbólico no gramado da esplanada dos Ministérios, em Brasília. O movimento afirma que “no Brasil, as mais de 100 mil mortes...