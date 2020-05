Política Mourão: 'Nenhum país vem causando tanto mal a si mesmo como o Brasil' Vice-presidente comenta a crise do coronavírus no Brasil, seus reflexos, as ações tomadas, ataca a imprensa e fala em limites de poderes

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) assinou um artigo intitulado "Limites e responsabilidades", no jornal O Estado de S.Paulo desta quinta-feira (14), onde afirmou que "nenhum país vem causando tanto mal a si mesmo como o Brasil". No texto onde comenta a crise do coronavírus, o general também ataca a imprensa e orienta como deve ser feito o trabalho dos me...