Política Mourão nega impeachment, mas defende 'freios' se presidente arriscar o país Vice-presidente afirmou que Bolsonaro cometeu erros, mas não acredita que seja necessário tirá-lo do poder

O vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão (PRTB), falou sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro (sem partido) sofrer um processo de impeachment. Ele afirmou que o presidente cometeu erros, mas não acredita que seja necessário tirá-lo do poder. "Se você botar numa coluna do nosso governo, você vai ver que teve mais acertos do que erros. Teve erros, que sã...