Política Mourão faz teste para coronavírus após contato com servidor infectado Resultado de exames do vice-presidente e sua mulher devem sair na segunda; eles ficarão isolados no Palácio do Jaburu

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e sua esposa, Paula Mourão, foram submetidos a exames para testar se estão com o novo coronavírus e vão permanecer em isolamento na residência oficial do Palácio do Jaburu aguardando os resultados, que devem ficar prontos na segunda-feira, 18. A informação foi distribuída à imprensa nesta tarde pela assessoria de Com...