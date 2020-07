Política Mourão diz que é contra a reeleição e fala em 'alternância no poder' Bolsonaro tem admitido a possibilidade de tentar a continuidade na presidência em 2022, ainda que tenha dito, durante a campanha eleitoral, que não o faria

O vice-presidente Hamilton Mourão não deverá postar nas redes sociais o #Bolsonaro2022, repetido pelos seguidores do capitão reformado. Em live com a vereadora Comandante Nadia (DEM-RS) na segunda-feira (27), Mourão disse ser contra a reeleição. "Eu sou um crítico do instituto da reeleição. Não ficou bem. Vejo que os nossos gestores são eleitos já pensando na ele...