Política Mourão critica possibilidade de militares no governo ganharem acima do teto Eles passariam a ganhar mais de R$ 39,2 mil. Ministério da Defesa estuda permissão

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse nesta segunda-feira (31) que é contra a possibilidade de que militares da reserva que integram o governo recebam acima do teto do funcionalismo –que é de R$ 39,2 mil. O valor é o equivalente a um salário de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Reportagem publicada nesta manhã pelo jornal O Esta...