Política Motociata com Bolsonaro em SP teve 6.661 registros de veículos, aponta sistema de pedágio Dado registrado no último sábado na rodovia dos Bandeirantes enfraquece narrativa bolsonarista que vem inflando número de participantes

O sistema de monitoramento da rodovia dos Bandeirantes registrou 6.661 "passagens" de veículos na manhã do último sábado (12) no primeiro pedágio dentro do trecho bloqueado para a motociata liderada pelo presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. O total de 6.661 passagens de veículos, assim chamada tecnicamente, foi registrada entre 11h08 e 12h31 do sábado, no ped...