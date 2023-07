Sancionada em maio de 2009 pelo ex-prefeito Raul Filho, a Lei Municipal n° 1611, de 7 de maio de 2009, mudou o nome da Avenida Teotônio Segurado para Avenida Governador Siqueira Campos, mas jamais houve a mudança de fato, em razão da polêmica gerada.

O nome original foi dado em 1991 na gestão de Fenelon Barbosa, consagrado prefeito pelo governador Siqueira Campos, com a mudança da capital provisória para a definitiva.

Dada a polêmica, Raul Filho chegou a escrever ao governador sugerindo que a mudança ocorresse 30 dias após a morte do novo homenageado.

O ex-governador Siqueira Campos faleceu, aos 94 anos, na noite de quarta-feira, 4, por complicações decorrentes de um quadro infeccioso grave.

Ainda durante o velório, a prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB) sugeriu implementar a lei. “Determinei à Casa Civil para encontrar a lei, para podermos realizar a adaptação. E nada mais justo para cada um de nós, palmenses, termos eternizado o nome Siqueira Campos na nossa cidade”, disse a prefeita Cinthia Ribeiro por meio da assessoria.

A Prefeitura afirmou, em nota, que está empenhada “em dar efetividade a essa lei para tornar real a justa homenagem ao ex-governador” e que vai realizar “consultas legais necessárias para implementação” da mudança.

O perfil da gestão anunciou a consulta sobre a alteração.

A proposta levantou polêmica nas redes socias. A influenciadora digital Musa Dumont, propôs mudar o nome da Avenida JK.

Por mim trocava o nome da JK e deixava a Teotonio Segurado quieta, seria perfeito os dois nomes de maior peso para a criação do TO se cruzando no Palácio Araguaia…