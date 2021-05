Política Morre Jorge Picciani, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Picciani cumpriu seis mandatos como deputado estadual no Rio de Janeiro

Morreu na madrugada desta sexta-feira (14), aos 66 anos, o ex-presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) Jorge Picciani. Ele estava internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratamento de um câncer. Em contato com o UOL, o ex-deputado federal Leonardo Picciani (MDB-RJ) disse que o pai estava no hospital desde o dia 8 de ab...