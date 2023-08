O conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Tocantins Herbert Carvalho de Almeida morreu nesta terça-feira, 1º de agosto, aos 76 anos, segundo divulgou o órgão em nota divulgada no início da noite. Não consta a causa da morte. O presidente do tribunal, André Matos, declarou luto oficial de três dias e será ponto facultativo no tribunal na quarta-feira, 2 de agosto.

Ex-advogado no gabinete da governadoria na implantação do Tocantins, de acordo com o TCE, o conselheiro assumiu o Ministério Público de Contas e depois atuou por 35 anos no tribunal, após posse como conselheiro do TCE posse no dia 3 de julho de 1995. O conselheiro presidiu o Tribunal de Contas entre 1999 e 2002.

O corpo será velado no auditório do tribunal a partir da meia noite desta terça-feira, 1º de agosto, e o sepultamento, ainda sem horário definido, será nesta quarta-feira, 2, no cemitério Jardim das Acácias, em Palmas.