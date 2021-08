Política Morre Duda Mendonça, publicitário e marqueteiro político, aos 77 anos Ele estava internado há dois meses no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar um câncer no cérebro

Morreu na madrugada desta segunda-feira (16) o publicitário Duda Mendonça. Ele estava internado há dois meses no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar um câncer no cérebro. As informações são da coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo. Nascido em Salvador em 10 de agosto de 1944, abriu a agência DM9 em 1975, ainda em Salvador. Estreou no marketing políti...